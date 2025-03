Israel garante que "não se deixará intimidar pela propaganda do Hamas"

"A organização terrorista Hamas difundiu esta noite um novo vídeo de propaganda cruel, no qual os nossos reféns são obrigados a recitar um discurso de guerra psicológica", segundo o comunicado.

Na nota, o executivo israelita garantiu que continuará "agir de forma implacável para trazer de volta" todos os reféns e "alcançar todos os objetivos de guerra de Israel".

O Hamas divulgou hoje um novo vídeo com reféns israelitas e mostra o refém Iair Horn, libertado no mês passado no âmbito da troca de prisioneiros palestinianos durante o cessar-fogo em Gaza, acompanhado pelo seu irmão Eitan, ainda em cativeiro.

Ambos foram raptados a 07 de outubro de 2023, durante o ataque das milícias palestinianas à comunidade israelita de Nir Oz.

A imagem mostra os dois irmãos com três outros reféns, todos sentados no chão, e parece ter ocorrido apenas 24 horas antes da libertação de Iair Horn.

"Estou muito feliz por o meu irmão ser libertado amanhã, mas não vejo a lógica de separar famílias", diz Eitan, que pediu a Israel para assinar a segunda e a terceira fase do acordo de tréguas alcançado em meados de janeiro.

"Chega desta guerra", implora ainda Eitan no vídeo, enquanto abraça o irmão.

O líder israelita ainda não comentou o que vai acontecer a partir de domingo na Faixa de Gaza, onde deverá entrar em vigor a segunda fase do acordo de cessar-fogo.

A publicação de vídeos de propaganda do grupo palestiniano tem sido uma constante desde o início da ofensiva israelita contra a Faixa, como medida de pressão sobre o governo de Netanyahu.

O conflito em Gaza iniciou-se com o ataque do Hamas a 07 de outubro de 2023 e que causou 1200 mortos em Israel, na sua maioria civis, e fez cerca de 250 reféns, segundo Telavive.

Em resposta, a ofensiva militar israelita matou mais de 48 mil pessoas, segundo as autoridades de Gaza controladas pelo Hamas.

As duas partes concordaram com o acordo de cessar-fogo em três fases em meados de janeiro.