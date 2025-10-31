Israel identifica corpos de dois reféns entregues pelo Hamas

O braço armado do Hamas devolveu os dois corpos à Cruz Vermelha na quinta-feira, que os entregou ao exército israelita na Faixa de Gaza, no âmbito do acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.

O Hamas também concordou em entregar os restos mortais de todos os 28 reféns mortos em troca de 360 militantes palestinianos mortos na guerra. Até quinta-feira, tinha devolvido 15 corpos.

Mais ataques aéreos na quinta-feira

Bancos recém-reabertos não têm dinheiro



O cessar-fogo em Gaza aliviou o trauma dos ataques aéreos e do bloqueio israelita, mas a escassez de dinheiro em numerário deixou os palestinianos incapazes de gastar o pouco que têm sem se tornarem vítimas de aproveitadores que se aproveitam da guerra.





Mahmoud Issa - Reuters





Os bancos, muitos danificados ou destruídos, juntamente com casas, escolas e outras instituições em Gaza durante dois anos de guerra, começaram a reabrir a 16 de Outubro, seis dias após o anúncio do cessar-fogo. Formaram-se longas filas, mas as pessoas saíram desiludidas. "Não há dinheiro, não há liquidez no banco", disse à Reuters Wael Abu Fares, de 61 anos, pai de seis filhos, em frente ao Banco da Palestina. "Só se chega, faz as transações burocráticas e vai-se embora".



Para alguns palestinianos, a escassez de dinheiro proporcionou uma oportunidade de ganhar a vida. Manal al-Saidi, de 40 anos, repara notas danificadas para satisfazer algumas necessidades básicas.



A escassez de notas e moedas agravou a crise para os habitantes de Gaza, que perderam familiares, empregos e casas, gastaram as suas poupanças e venderam os seus pertences para comprar alimentos, tendas e medicamentos. Alguns recorreram ao escambo (troca direta de bens ou serviços, sem uso de dinheiro) para sobreviver.





c/ agências

O comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita especifica que asSahar Baruch foi raptado do Kibutz Beeri a 7 de outubro de 2023 e levado para Gaza, onde foi morto numa operação de resgate falhada do exército dois meses depois. Tinha 25 anos na altura da morte.Amiram Kuper, com 84 anos na altura do rapto, foi levado juntamente com a sua mulher, Nourit, da sua casa noNir Oz. Israel anunciou a sua morte em cativeiro em junho de 2024.Em comunicado, o Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos manifestou o seu apoio às famílias de Kuper e de Baruch e apelou ao repatriamento dos corpos dos outros reféns falecidos.Nos termos do acordo de cessar-fogo, o Hamas libertou todos os reféns vivos em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos e detidos durante a guerra, enquanto Israel retirou as suas tropas, interrompeu a sua ofensiva e aumentou a ajuda ao território.Israel afirma que o Hamas tem sido demasiado lento na entrega dos corpos dos reféns que ainda se encontram em Gaza. O Hamas diz que vai demorar tempo para localizar e recuperar todos os restos mortais.Este ataque resultou na morte de 1.221 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo uma contagem compilada pela AFP a partir de dados oficiais.A ofensiva israelita lançada em retaliação fez 68.531 mortos em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas.Testemunhas relataram que, no sul da Faixa de Gaza, enquanto tanques bombardearam áreas a leste da Cidade de Gaza, no norte, antes do amanhecer de quinta-feira.Os militares israelitas afirmaram ter realizado ataques "precisos" contra "infraestruturas terroristas que representavam uma ameaça para as tropas" nas zonas de Gaza onde as suas forças ainda estão posicionadas.seja para comprar alimentos no mercado ou para pagar contas de serviços públicos, mas Israel bloqueou a transferência de notas, tal como a maioria dos outros bens, após o ataque e a tomada em massa de reféns por militantes liderados pelo Hamas em outubro de 2023.Em declarações à Reuters, o economista Mohammad Abu Jayyab afirmou que “ os bancos estão abertos, o ar condicionado está ligado, mas estão a fazer sobretudo transações eletrónicas, sem depósitos, sem levantamentos de dinheiro".Algumas pessoas recorrem a transferências eletrónicas através de aplicações bancárias até mesmo para artigos pequenos como ovos ou açúcar, mas os vendedores cobram taxas adicionais.