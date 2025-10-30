Israel identificou restos mortais dos reféns entregues pelo Hamas

Israel anunciou esta quinta-feira ter identificado os restos mortais dos reféns Amiram Kuper e Sahar Baruch, cujos corpos retidos na Faixa de Gaza foram entregues pelo Hamas no início do dia, no âmbito do acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro. Onze corpos de reféns sequestrados pelo Hamas a 7 de outubro de 2023 ainda não foram devolvidos.





"Após o processo de identificação conduzido pelo Instituto Nacional de Medicina Legal", o exército israelita informou "as famílias dos reféns falecidos Amiram Kuper e Sahar Baruch que eles tinham sido repatriados para Israel", indicou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em comunicado. Amiram Cooper e Sahar Baruch, com 84 e 25 anos na altura do seu rapto, foram mortos durante o cativeiro em Gaza e devolvidos pelo Hamas a Israel





Sahar Baruch, que vivia em Be'eri, terá sido morto em dezembro de 2023 durante uma operação do Tsahal. Enquanto Amiram Cooper, capturado no kibutz Nir Oz, foi morto juntamente com outros três reféns. Em ambos os casos, desconhece-se se as mortes foram provocadas por tiros israelitas ou pelo Hamas.





O anúncio do gabinete de Benjamin Netanyahu surge depois de Telavive ter confirmado ao início do dia que a Cruz Vermelha lhe entregou dois caixões com os corpos de dois reféns do dia 7 de outubro.





"De acordo com as informações fornecidas pela Cruz Vermelha, dois caixões de pessoas mortas mantidas como reféns foram transferidos sob sua custódia e estão a caminho das tropas do Tsahal na Faixa de Gaza", declararam o Exército israelita e a Serviço de Segurança interna (Shin Bet).





No âmbito do frágil cessar-fogo em vigor, o gabinete de Netanyahu sublinhou que "o Hamas tem a obrigação de cumprir as suas obrigações para com os mediadores e de repatriar os falecidos".





Com a devolução destes dois corpos, ainda faltam devolver onze corpos de reféns sequestrados pelo Hamas a 7 de outubro de 2023.





