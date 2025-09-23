Israel intensifica ofensiva terrestre. Dois hospitais de Gaza desativados

Israel não comentou os ataques às unidades de saúde.

Tanques israelitas avançam na cidade de Gaza



Na segunda-feira, os residentes disseram que os tanques israelitas avançaram mais profundamente na área de Sheikh Radwan, no norte da Cidade de Gaza, onde se encontram os dois hospitais, enquanto em Tel Al-Hawain os tanques avançaram em direção às partes ocidentais da cidade.

“Campos centrais” podem ser o próximo alvo



Yaakov Amidror, que foi conselheiro de segurança nacional de Benjamin Netanyahu de 2011 a 2013, depois de décadas nas Forças de Defesa de Israel (IDF), acrescentou que o "núcleo duro" do Hamas estava na Cidade de Gaza, mas que "outro capítulo" poderia surgir após a ofensiva: um ataque à zona dos "campos centrais" mais a sul.

Mais de 300 mil pessoas foram deslocadas da Cidade de Gaza no último mês, segundo dados da ONU, face à nova ofensiva israelita, que começou na semana passada.





