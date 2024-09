Israel interceta "com sucesso" míssil lançado desde o Iémen

Num comunicado na rede social Telegram, as IDF detalharam que o sistema de defesa aérea `Arrow` intercetou "com sucesso" um míssil lançado do Iémen que ativou sirenes antiaéreas no centro do país.

"Os alarmes e explosões ouvidos foram o resultado do processo de interceção e dos fragmentos caídos", explicaram ainda, num comunicado publicado no seu `site`.

O míssil foi presumivelmente lançado pelos rebeldes Huthis do Iémen, que têm executado vários ataques contra território israelita e contra navios com algum tipo de ligação israelita em resultado da ofensiva desencadeada por Israel contra Gaza, em resposta aos ataques realizados em 07 de outubro em território israelita pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas).

Os Huthis, apoiados pelo Irão, controlam a capital do Iémen, Sana, e zonas do norte e oeste do país desde 2015.

Além da ofensiva em Gaza, Israel intensificou a campanha de ataques contra o Líbano desde segunda-feira, com o objetivo de destruir o movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah.

Israel e Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado diário desde 07 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas em solo israelita que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza, levando a que dezenas de milhares de pessoas tenham abandonado as suas casas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.

Os ataques de Israel contra o Hezbollah intensificaram-se de forma substancial nos últimos dias, após as autoridades militares de Telavive terem anunciado uma deslocação das operações da Faixa de Gaza para o norte do país.