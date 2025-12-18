Israel investiga possível envolvimento do Irão no assassinato de cientista português nos EUA

A publicação sublinha, contudo, que não há ainda provas concretas que relacionem o homicídio de Nuno Loureiro à ação de qualquer Estado. Nem houve, até ao momento, confirmação por parte das autoridades norte-americanas.



A morte do físico foi anunciada em Portugal pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, durante uma audição parlamentar, sem avançar mais informações.





A notícia está a ser avançada peloO investigador era diretor de um laboratório do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, e foi assassinado a tiro em casa, em Boston.De acordo com a publicação, a referida, considerado um dos principais investigadores a nível mundial em energia e física nuclear, “tendo desempenhado funções importantes em centros de investigação ligados ao desenvolvimento de tecnologias futuras”.A polícia norte-americana intensificou as buscas para deter o suspeito do homicídio do professor do MIT Nuno F.G. Loureiro.De acordo com as autoridades, a investigação do homicídio estava "ativa e em curso" no início da tarde de quarta-feira e não havia atualizações - anteriormente, tinham dito que nenhum suspeito estava preso.Nuno Loureiro juntou-se ao MIT em 2016 e foi nomeado no ano passado para liderar o Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT, onde trabalhou para promover a tecnologia de energias limpas e outras áreas de investigação.