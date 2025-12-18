Mundo
Israel investiga possível envolvimento do Irão no assassinato de cientista português nos EUA
Enquanto a polícia norte-americana intensifica as buscas para deter o suspeito do homicídio do físico Nuno Loureiro, as autoridades israelitas estão a investigar o eventual envolvimento iraniano.
Israel estará a investigar o possível envolvimento do Irão no assassinato, na segunda-feira, do conceituado físico português. A notícia está a ser avançada pelo Jerusalem Post.
As autoridades estarão a analisar informações e dados de inteligência recolhidos nos últimos dias, após a morte do cientista nuclear nos Estados Unidos, que sugerem que tenha havido interferência iraniana.
A publicação sublinha, contudo, que não há ainda provas concretas que relacionem o homicídio de Nuno Loureiro à ação de qualquer Estado. Nem houve, até ao momento, confirmação por parte das autoridades norte-americanas.
O investigador era diretor de um laboratório do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, e foi assassinado a tiro em casa, em Boston. Nuno Loureiro, de 47 anos, era reconhecido pelo trabalho na área da fusão nuclear e, recentemente, manifestou ser a favor de Israel.
De acordo com a publicação, a referida investigação israelita está a ser conduzida considerando a “natureza sensível da área de investigação de Loureiro”, considerado um dos principais investigadores a nível mundial em energia e física nuclear, “tendo desempenhado funções importantes em centros de investigação ligados ao desenvolvimento de tecnologias futuras”.
A polícia norte-americana intensificou as buscas para deter o suspeito do homicídio do professor do MIT Nuno F.G. Loureiro.
De acordo com as autoridades, a investigação do homicídio estava "ativa e em curso" no início da tarde de quarta-feira e não havia atualizações - anteriormente, tinham dito que nenhum suspeito estava preso.
Nuno Loureiro juntou-se ao MIT em 2016 e foi nomeado no ano passado para liderar o Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT, onde trabalhou para promover a tecnologia de energias limpas e outras áreas de investigação.
As autoridades estarão a analisar informações e dados de inteligência recolhidos nos últimos dias, após a morte do cientista nuclear nos Estados Unidos, que sugerem que tenha havido interferência iraniana.
A publicação sublinha, contudo, que não há ainda provas concretas que relacionem o homicídio de Nuno Loureiro à ação de qualquer Estado. Nem houve, até ao momento, confirmação por parte das autoridades norte-americanas.
O investigador era diretor de um laboratório do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, e foi assassinado a tiro em casa, em Boston. Nuno Loureiro, de 47 anos, era reconhecido pelo trabalho na área da fusão nuclear e, recentemente, manifestou ser a favor de Israel.
De acordo com a publicação, a referida investigação israelita está a ser conduzida considerando a “natureza sensível da área de investigação de Loureiro”, considerado um dos principais investigadores a nível mundial em energia e física nuclear, “tendo desempenhado funções importantes em centros de investigação ligados ao desenvolvimento de tecnologias futuras”.
A polícia norte-americana intensificou as buscas para deter o suspeito do homicídio do professor do MIT Nuno F.G. Loureiro.
De acordo com as autoridades, a investigação do homicídio estava "ativa e em curso" no início da tarde de quarta-feira e não havia atualizações - anteriormente, tinham dito que nenhum suspeito estava preso.
Nuno Loureiro juntou-se ao MIT em 2016 e foi nomeado no ano passado para liderar o Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT, onde trabalhou para promover a tecnologia de energias limpas e outras áreas de investigação.
A morte do físico foi anunciada em Portugal pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, durante uma audição parlamentar, sem avançar mais informações.
c/agências