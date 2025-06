Evegueni Mouravitch, correspondente da RTP na Rússia, explica como fica Moscovo depois do cessar-fogo entre Israel e Irão e quando vê Donald Trump na cimeira de Haia a reforçar os laços com os parceiros da Aliança Atlântica.

Para o Kremlin está claro que se mantém o regime o Irão e, com ele, a ideologia de "eliminação física do Estado israelita", lembra Mouravitch.



Putin "não alinha com os planos de Teerão contra os Estados Unidos e Israel", acrescenta.