Vários manifestantes pró-Palestina (esq.) e pró-Israel (dir.) manifestam-se nas ruas nos Estados Unidos. | Fotos: Allison Bailey - Reuters (esq.) e Jeenah Moon - Reuters (dir.)

O Governo chinês condenou entretanto todas as ações que atinjam as populações civis.



Em Londres, Paris, bem como em várias cidades dos Estados Unidos, foram muitos os monumentos que se iluminaram com as cores de Israel.