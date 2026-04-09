Mundo
Guerra no Médio Oriente
Israel. Julgamento de Benjamin Netanyahu por corrupção vai ser retomado no domingo
O julgamento do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusado de corrupção, será retomado no domingo, anunciou esta quinta-feira o Tribunal Distrital de Jerusalém, após o fim do estado de emergência imposto pela guerra com Teerão e devido ao cessar-fogo entre os EUA e o Irão.
"Com o fim do estado de emergência e a retoma do sistema judicial, as audiências serão retomadas", e a próxima audiência do primeiro-ministro "está marcada para domingo", às 9h30 (6h30 GMT), para uma audiência com a defesa no Tribunal Distrital de Jerusalém, segundo um comunicado do tribunal.
Benjamin Netanyahu está a ser julgado em três processos de corrupção, nos quais nega qualquer irregularidade.
Ele e a sua mulher, Sara, são acusados de aceitar bens de luxo no valor de mais de 260.000 dólares (aproximadamente 225.000 euros), como charutos, joias e champanhe, de bilionários em troca de favores políticos.
Noutros dois casos, é acusado de tentar negociar uma cobertura mais favorável em dois órgãos de comunicação israelitas.
Benjamin Netanyahu está a ser julgado em três processos de corrupção, nos quais nega qualquer irregularidade.
Ele e a sua mulher, Sara, são acusados de aceitar bens de luxo no valor de mais de 260.000 dólares (aproximadamente 225.000 euros), como charutos, joias e champanhe, de bilionários em troca de favores políticos.
Noutros dois casos, é acusado de tentar negociar uma cobertura mais favorável em dois órgãos de comunicação israelitas.
Netanyahu é o primeiro primeiro-ministro em funções na história de Israel a ser acusado de corrupção.
c/agências
Tópicos