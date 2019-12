Israel lança ataque na Faixa de Gaza em retaliação contra Hamas

, esclareceram as Forças de Defesa de Israel, que confirmaram que este ataque serviu como retaliação.“A organização terrorista Hamas é responsável por tudo o que acontece na Faixa de Gaza e será responsabilizada pelas suas ações contra os cidadãos de Israel”, acrescentou o porta-voz das forças militares desse país.O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que estava num comício eleitoral perto da zona atingida pela granada, teve de ser retirado do local e levado para um abrigo, juntamente com a sua mulher Sara, regressando mais tarde para terminar o discurso.





Durante o discurso, o primeiro-ministro referiu-se ao assassinato do líder jihadista Baha Abu al-Ata, levado a cabo pelas Forças de Defesa de Israel em novembro. O acontecimento despoletou, na altura, uma troca de ataques entre Israel e a Faixa de Gaza.

“Estes são ataques recorrentes contra as nossas comunidades, e eles acham que nós não os magoaremos de volta ou que vamos desistir”, afirmou Netanyahu., o que poderá ter desencadeado o ataque por parte do movimento Hamas.Em setembro, Netanyahu também teve de ser retirado de um comício na cidade de Ashdod, depois de ser emitido um alerta devido ao lançamento de foguetes numa zona próxima.

Eleições no partido de Netanyahu

Já na semana passada tinham sido disparados, desde Gaza, dois foguetes em direção a Israel, sem deixarem vítimas. Em resposta, a força aérea israelita bombardeou por duas vezes as instalações do movimento Hamas.Desde 2008, Israel já travou três guerras contra o Hamas e grupos seus aliados na Faixa de Gaza, lar de dois milhões de palestinianos que têm sofrido as consequências destes conflitos., depois de Gideon Saar, principal rival de Netanyahu, se ter proposto a liderar essa força política.A 2 de março serão realizadas as terceiras eleições gerais em menos de um ano, disputadas entre os dois principais partidos do país, o Likud e a coligação Azul e Branco.

c/ agências