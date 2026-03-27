Israel lança novos ataques contra Teerão
Redação, 27 mar 2026 (Lusa) - O exército de Israel anunciou hoje novos ataques contra Teerão, capital do Irão, quando se aproxima o primeiro mês de guerra entre os dois países.
As Forças de Defesa de Israel (FDI, na sigla em inglês) publicaram uma breve mensagem na plataforma Telegram, na qual afirmaram ter "concluído uma ampla onda de ataques contra a infraestrutura do regime terrorista do Irão em Teerão".
Meios de comunicação como a televisão catari Al Jazeera e a agência de notícias iraniana Tasnim relataram explosões na capital iraniana.
Desde 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva conjunta contra a República Islâmica, os bombardeamentos sobre o Irão não têm cessado.
As autoridades iranianas não atualizam o número oficial de vítimas mortais desde 05 de março, quando estimaram o número de mortos em 1.230.
Desde então, o silêncio oficial contrasta com os números divulgados por organizações independentes, que apontam para um balanço muito mais elevado.
De acordo com a HRANA, uma organização não governmental da oposição iraniana com sede nos Estados Unidos, nos primeiros 24 dias de guerra morreram pelo menos 3.268 pessoas, entre elas 1.443 civis.
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