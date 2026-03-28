Israel lança novos ataques e imprensa iraniana noticia pelo menos cinco mortos

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram, numa mensagem, estar a atacar "alvos do regime terrorista" na capital da República Islâmica.

Anteriormente, a agência iraniana Fars noticiou ataques contra vários pontos da cidade, além de um ataque contra um edifício residencial na localidade de Zanjan, noroeste do país, onde morreram pelo menos cinco pessoas e sete ficaram feridas.

Em Telavive, Israel, um homem foi morto e dois ficaram feridos na sexta-feira, de acordo com os serviços de emergência, após o exército israelita anunciar disparos de mísseis a partir do Irão.