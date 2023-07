Israel. Mais de 200 mil pessoas nas ruas contra a reforma judicial

Mais de 200 mil pessoas manifestaram-se, no sábado, em várias cidades de Israel. Um protesto contra a reforma judicial do Governo de Benjamin Netanyahu, que já aprovada pelo Parlamento.

Em causa está a polémica lei que limita o poder do Supremo Tribunal e dá mais poderes ao Executivo.



A maior manifestação ocorreu em Telavive, mas também houve grandes concentrações em Haifa, no Norte de Israel, e em Kfar Saba, no centro do país.



O Supremo Tribunal israelita convocou, entretanto, uma audiência para setembro, para analisar a polémica lei.