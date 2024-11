Israel mantém pressão no norte de Gaza

Um ataque aéreo danificou duas casas na cidade de Beit Lahiya, no norte de Gaza, onde o exército tem levado a cabo novas operações desde 5 de outubro, ena segunda-feira, disseram a agência noticiosa oficial palestiniana WAFA.

O Ministério da Saúde de Gaza não confirmou de imediato as mortes.

Outras quatro pessoas foram mortas na cidade de Al-Zawayda, no centro de Gaza, por volta da meia-noite de segunda-feira, revelaram os médicos.





Além desta situação, dois ataques a tendas na cidade de Deir al-Balah, no centro da Faixa, mataram seis pessoas, e um bombardeamento em Khan Yunis, no sul, fez três mortos, incluindo uma criança, segundo a imprensa local.





Na Cisjordânia ocupada, as forças israelitasnum ataque aéreo e

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal, lembrou na rede social Telegram que os serviços de ambulância não estão a funcionar no norte do enclave, uma vez que Israel deslocou a maior parte dos seus trabalhadores para o sul e deteve sete destes, assim as pessoas que ficaram presas na área não estão a receber ajuda.



As tropas israelitas também localizaram armas e explosivos durante o último dia na zona sul de Rafah, onde foram eliminados “locais de infraestruturas terroristas”.Esta terça-feira,”, dizia o folheto, escrito em árabe, avança a Reuters.Os palestinianos afirmam que os novos ataques e as ordens israelitas de evacuação têm como objetivo esvaziar duas cidades do norte de Gaza e um campo de refugiados para criar zonas tampão.

Israel afirma que as evacuações se destinam a manter os civis fora de perigo enquanto as suas tropas combatem os combatentes do Hamas. Centenas de homens armados palestinianos foram mortos ou capturados na zona de Jabalia no último mês, segundo os militares.





O exército israelita declarou que os seus aviões tinham atingido um grupo de homens armados e que as suas forças tinham detido 60 militantes na Cisjordânia ocupada.



A violência tem aumentado na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza, com rusgas quase diárias das forças israelitas que envolveram milhares de detenções e tiroteios regulares entre as forças de segurança e os combatentes palestinianos.



Doentes transferidos para fora da Faixa de Gaza

Mais de 43.300 palestinianos foram mortos em mais de um ano de guerra em Gaza, segundo as autoridades de Gaza, e grande parte do território foi reduzido a ruínas.A guerra começou depois de militantes liderados pelo Hamas terem atacado Israel a 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas e levando 251 reféns de volta a Gaza, de acordo com os registos israelitas.As pessoas viajarão através da passagem de Kerem Shalom com Israel antes de voarem para os Emirados Árabes Unidos, disse Rik Peeperkorn, representante da OMS para os Territórios Palestinianos Ocupados, à Reuters.Alguns seguirão depois para a Roménia, disse, acrescentando que 12 mil pessoas aguardam transferência.