Israel mata líder do Hezbollah em novo ataque a Beirute

O dirigente do Hezbollah “foi atingido imediatamente para eliminar [esta] ameaça”, acrescentaram no comunicado, sem dar pormenores sobre o alegado ataque planeado.

As IDF prometeram ainda "continuar a agir para eliminar qualquer ameaça aos cidadãos do Estado de Israel".





“A persistência de Israel na sua agressão exige que façamos mais esforços para abordar os amigos do Líbano em todo o mundo e reuni-los em apoio ao nosso direito à soberania total da nossa terra”, acrescentou.

O ataque israelita foi o segundo na zona de Dahiya, onde o Hezbollah tem uma assumida presença, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em novembro passado.Israel identificou, entretanto, que uma das quatro vítimas mortais de um ataque durante a noite nos arredores do sul de Beirute era Hassan Bdair, o responsável pelos assuntos da Palestina do grupo libanês Hezbollah.de acordo com um comunicado conjunto do exército israelita, do Shin Bet, o serviço de segurança interna, e da Mossad, o serviço de informações externo israelita., acusaram as autoridades israelitas.Horas antes, as Forças de Defesa de Israel tinham anunciado que "aviões de guerra, sob a direção do Shin Bet [os serviços de informações internas], atacaram recentemente um terrorista" do partido da milícia xiita libanesa Hezbollah, no bairro de Dahiya. Numa nota,Também uma fonte próxima do grupo xiita confirmou à agência France Presse que Hassan Bdair “estava em casa com a família” no momento do ataque.De acordo com o Ministério libanês da Saúde, o ataque israelita fez quatro mortos e sete feridos num edifício perto da mesquita Imam el-Kazem, no distrito de Sfeir.O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, considerou o ataque uma "violação flagrante" do cessar-fogo., condenou também o presidente do Líbano, Joseph Aoun, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).O antigo chefe militar prometeu, após ter sido eleito em janeiro, que todas as armas estariam nas mãos do Estado libanês, referindo-se indiretamente às armas do Hezbollah.Além disso, o exército israelita realizou vários bombardeamentos durante as semanas que se seguiram ao cessar-fogo, argumentando estar a agir contra as atividades do Hezbollah e que, portanto, não viola o cessar-fogo.