Israel matou 5 jornalistas. Telavive fala em ataque a hospital para destruir câmara do Hamas
Foto: Hatem Khaled - Reuters
São as primeiras conclusões, preliminares, e referem que as forças armadas israelitas divulgaram a razão para o bombardeamento de ontem ao hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza.
As forças de Israel atacaram o hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, na segunda-feira, matando pelo menos 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas que trabalhavam para a Reuters, a Associated Press, a Al Jazeera e outros meios.