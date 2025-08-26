Israel matou 5 jornalistas. Telavive fala em ataque a hospital para destruir câmara do Hamas

por Sérgio Infante - Antena 1

Foto: Hatem Khaled - Reuters

São as primeiras conclusões, preliminares, e referem que as forças armadas israelitas divulgaram a razão para o bombardeamento de ontem ao hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza.

Foi localizada um câmara no hospital, instalada pelo movimento islâmico, para controlar os movimentos dos soldados israelitas.

As forças de Israel atacaram o hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, na segunda-feira, matando pelo menos 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas que trabalhavam para a Reuters, a Associated Press, a Al Jazeera e outros meios.

