Israel. Ministro belga diz que credibilidade da política externa da UE se está a desmoronar
Reuters
O ministro belga dos Negócios Estrangeiros diz que a credibilidade da política externa da UE se está a desmoronar, por falta de ação contra Israel.
Maxime Prévot diz não há dúvidas de que estão a ser cometidos crimes de guerra em Gaza e defende que a comunidade internacional se deve unir para que Israel pare com as violações das regras humanitárias e do direito internacional e suspenda os planos de extensão dos colonatos.
O MNE belga convidou outros países a seguirem o exemplo da Bélgica, que recentemente anunciou que, mediante condições, iria reconhecer o estadopalestiniano.