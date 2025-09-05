Israel. Ministro belga diz que credibilidade da política externa da UE se está a desmoronar

Reuters

Entrevistado na Euronews, Maxime Prévot diz que os países europeus têm de fazer mais para tentar acabar com os ataques a Gaza, apesar de haver sinais de que as coisas começam a mudar.



Maxime Prévot diz não há dúvidas de que estão a ser cometidos crimes de guerra em Gaza e defende que a comunidade internacional se deve unir para que Israel pare com as violações das regras humanitárias e do direito internacional e suspenda os planos de extensão dos colonatos.



O MNE belga convidou outros países a seguirem o exemplo da Bélgica, que recentemente anunciou que, mediante condições, iria reconhecer o estadopalestiniano.