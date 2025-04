Israel ordena evacuação de prédios no Sul de Beirute

"Aviso urgente aos moradores de Dahye, em Beirute: qualquer pessoa localizada no prédio marcado em vermelho no mapa e nos prédios adjacentes no bairro de Al Hadath está perto de instalações do Hezbollah", disse em árabe o porta-voz do exército, Avichay Adraee, numa mensagem nas redes sociais.

A mensagem diz que os moradores devem ficar a pelo menos 300 metros de distância dos prédios e é acompanhada de uma fotografia aérea da zona com um edifício marcado a vermelho.

A aviação israelita fez intensos bombardeamentos contra Dahye em setembro, outubro e novembro do ano passado, numa escalada contra o Hezbollah que eliminou a sua liderança, incluindo seu líder de longa data, Hassan Nasrallah.

Desde então, e apesar dos ataques israelitas se terem tornado menos frequentes após o acordo de cessar-fogo com o Líbano em novembro passado, Israel tem ocasionalmente atacado a zona com o argumento de que o grupo xiita está a tentar restabelecer a sua presença.

Forças israelitas atacaram subúrbios do sul de Beirute no início de abril, matando pelo menos quatro pessoas.