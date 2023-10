Israel "pode estar a fazer limpeza étnica", defende Sultan Barakat consultor da ONU

Mohammed Salem - Reuters

Em entrevista à Antena 1, o académico aponta a escalada de acontecimentos como a questão da mesquita Al Aqsa e a expansão progessiva dos colonatos israelitas na Cisjordânia como a pólvora para a acção do Hamas, que soube aproveitar as debilidades do governo de Netanyahu e a movimentação de tropas israelitas para agir.



Para o também director do Global Institute for Strategic Research, é "pouco provável" um envolvimento directo do grupo Hezbollah, Sultan Barakat considera que a única hipótese de paz para a região é o fim da ocupação israelita e o respeito pela Palestina.



Nesta entrevista à Rádio Pública, Barakat diz ainda que a situação em Gaza vai deteriorar-se e que as consequências podem chegar à Europa com uma onda de refugiados. Sobre o apoio em larga escala de líderes ocidentais a Israel, Sultan Barakat diz que há um critério duplo quando se olha, por exemplo, para as reacções à guerra da Ucrânia e que "infelizmente" esses líderes vão tornar-se "implicados" no próximo massacre de palestinianos.