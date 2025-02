Israel pressionado a negociar segunda fase de cessar-fogo

(Israel) não tem outra escolha senão iniciar as negociações para a segunda fase", disse o Hamas, através da plataforma de mensagens Telegram.



Após a última troca no âmbito da primeira fase do cessar-fogo, na noite de quarta-feira, o movimento defendeu que Israel não deve recorrer a "falsas desculpas" para fazer o processo falhar.



"Renovámos o nosso total compromisso com o acordo de cessar-fogo, com todos os seus detalhes e disposições, e (manifestamos) a nossa disponibilidade para iniciar negociações relacionadas com a segunda fase do acordo", anunciou o Hamas.



Troca de prisioneiros



O Hamas entregou na quarta-feira à Cruz Vermelha os quatro corpos de israelitas que foram mantidos reféns na Faixa de Gaza, adiantou uma fonte de segurança de Israel à agência de notícias Associated Press (AP).



Um autocarro com prisioneiros palestinianos libertados por Israel saiu da prisão israelita de Ofer depois da meia-noite em direção à cidade de Ramallah, na Cisjordânia, de acordo com uma transmissão em direto da Al Jazeera, canal de televisão do Qatar.



Uma agência ligada ao Hamas confirmou que um total de 43 pessoas foi libertado em Ramallah e Jerusalém.



A libertação dos restantes prisioneiros ficará condicionada à identificação dos corpos dos reféns.



No total, mais de 600 prisioneiros deverão ser libertados das prisões israelitas nas próximas horas, incluindo, pelo menos, 24 menores e mulheres detidos na Faixa de Gaza durante a guerra, que regressarão ao enclave.

Esta é a mais recente troca no âmbito da trégua negociada com a mediação de três países — Qatar, Egito e Estados Unidos — e que entrou em vigor em 19 de janeiro na Faixa de Gaza. A primeira das três fases do cessar-fogo termina no sábado.



Em meados de janeiro, Israel e o Hamas chegaram a um acordo para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, bem como para a troca de 33 reféns israelitas por centenas de prisioneiros palestinianos.



Esta primeira fase culminaria com a entrega destes quatro novos corpos, embora durante as primeiras fases do pacto o acordo tenha sido posto em causa em várias ocasiões.



Dos 251 reféns sequestrados a 7 de outubro em Israel, 62 continuam detidos em Gaza, incluindo 35 mortos, segundo o exército israelita.



