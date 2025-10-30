Mundo
Guerra no Médio Oriente
Israel reafirmou compromisso com cessar-fogo mas voltou a atacar Gaza
Na madrugada desta quinta-feira, várias zonas do leste de Gaza foram alvos de bombardeamentos israelitas. Ataques que acontecem um dia depois de Israel ter reafirmado que continua comprometido com o cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos.
Fontes palestinianas, mencionadas pela Reuters, afirmam que perto de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, houve pelo menos dez ataques aéreos, tendo sido destruído um prédio da companhia elétrica da região. Há também relatos de uma incursão terrestre a leste da Cidade de Gaza.As autoridades israelitas admitem ter realizado apenas ataques de “precisão” contra “infraestrutura terrorista que representava uma ameaça às tropas” nas zonas ainda ocupadas por Israel.
Os ataques das últimas horas são a mais recente prova ao frágil cessar-fogo que entrou em vigor a 10 de outubro. Não houve, contudo, relatos de ataques das forças israelitas fora das áreas controladas por Israel.
Na noite de terça-feira, em retaliação pela morte de um soldado israelita, Israel bombardeou Gaza, vitimando 104 pessoas.
As forças israelita lançaram, também nas últimas horas, ataques aéreos nas áreas de Mahmoudiyeh e Jarmak, no sul do Líbano, informou a Agência Nacional de Notícias estatal.
c/ agências
