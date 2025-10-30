Israel reafirmou compromisso com cessar-fogo mas voltou a atacar Gaza

As autoridades israelitas admitem ter realizado apenas ataques de “precisão” contra “infraestrutura terrorista que representava uma ameaça às tropas” nas zonas ainda ocupadas por Israel.



As forças israelita lançaram, também nas últimas horas, ataques aéreos nas áreas de Mahmoudiyeh e Jarmak, no sul do Líbano, informou a Agência Nacional de Notícias estatal.





c/ agências

Há também relatos de uma incursão terrestre a leste da Cidade de Gaza.Não houve, contudo, relatos de ataques das forças israelitas fora das áreas controladas por Israel.Na noite de terça-feira, em retaliação pela morte de um soldado israelita, Israel bombardeou Gaza, vitimando 104 pessoas.