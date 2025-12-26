Israel reconhece independência da Somalilândia

"Os ministros reafirmaram a sua total rejeição e condenação do reconhecimento da Somalilândia por Israel, enfatizando o seu pleno apoio à unidade, soberania e integridade territorial da Somália", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio em comunicado após uma conversa telefónica entre o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio e os seus homólogos somali, turco e djibutiano.





Israel tornou-se o primeiro país a reconhecer esta região que se declarou independente da Somália há 34 anos.





Benjamin Netanyahu saudou a decisão.



"Este passo marca o início de uma parceria estratégica que promove interesses mútuos, fortalece a paz e a segurança regionais e traz benefícios partilhados para todas as partes interessadas, sem prejuízo para nenhuma delas", declarou no rede social X.



Com uma área equivalente à do Uruguai (175.000 km²), localizada no noroeste da Somália, a Somalilândia declarou unilateralmente a sua independência em 1991.





Desde então, opera de forma autónoma, com moeda, exército e polícia próprios, e destaca-se pela sua relativa estabilidade em comparação com a Somália, assolada pela insurgência islâmica do al-Shabaab e por conflitos políticos crónicos.





O Movimento Nacional Somali foi um dos principais movimentos insurgentes baseados em clãs responsáveis pelo colapso do governo central na Somália.



Reivindicava o território do antigo protetorado britânico da Somalilândia. O Reino Unido concedeu soberania à Somalilândia em 26 de junho de 1960.



O governo somali tem tentado suprimir a secessão. Entre as suas tentativas para evitar a independência da república, orquestrou o massacre brutal de centenas de milhares de pessoas no norte da Somália entre 1987 e 1989.



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da, informou o Egito.