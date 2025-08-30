Israel recupera corpo de refém luso-israelita

"Uma operação especial (...) na Faixa de Gaza permitiu o repatriamento do corpo do falecido Idan Shtivi", declarou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O exército israelita anunciou na sexta-feira ter trazido de volta os restos mortais de dois reféns, dos quais apenas um foi identificado inicialmente.

Esse refém foi identificado como Ilan Weiss, de 56 anos, morto durante o ataque ao `kibutz` Be`eri.

Em outubro de 2024, o Ministério dos Negócios Estrangeiros expressou profunda consternação pela morte do refém do Hamas com nacionalidade portuguesa Idan Sthivi, que foi raptado no dia 07 de outubro de 2023.

"Expressamos profunda consternação pela morte, hoje confirmada, do nosso concidadão Idan Sthivi, um dos muitos reféns do Hamas, e enviamos sentidas condolências à sua família", indicou na ocasião a diplomacia portuguesa.

Idan Shtivi, um fotógrafo amador de 28 anos, foi raptado no dia 07 de outubro de 2023 junto ao local onde se realizava o festival de música eletrónica Supernova.

Em maio passado, o pai de Idan Shtivi esteve em Portugal.

"Estou aqui porque quero dizer às pessoas de Portugal que têm um cidadão preso em Gaza", afirmou na ocasião Eli Shtivi.