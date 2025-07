Israel recusa renovar vistos a responsáveis de três agências da ONU em Gaza

Os vistos dos dirigentes locais do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), da agência dos direitos humanos OHCHR e da agência de apoio aos palestinianos em Gaza, UNRWA, não foram renovados nos últimos meses, confirmou o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

Tom Fletcher, responsável pelos assuntos humanitários da ONU, disse ao Conselho de Segurança na quarta-feira que o mandato humanitário da ONU não se limita a fornecer ajuda aos civis necessitados e a relatar o que os seus funcionários testemunham, mas também a defender os direitos humanos a nível internacional.

"Cada vez que relatamos o que vemos, enfrentamos ameaças de redução do acesso aos civis que estamos a tentar servir", afirmou. "Hoje em dia, a tensão entre o nosso mandato de defesa e a prestação de ajuda é maior do que em Gaza", acrescentou.

Fletcher afirmou: "Israel não renova nem reduz a duração dos vistos, explicitamente em resposta ao nosso trabalho de proteção dos civis".

A missão israelita da ONU, porém, não respondeu até agora às mensagens da agência de notícia Associated Press, a pedir um comentário sobre a renovação dos vistos.

Israel tem criticado severamente a UNRWA, mesmo antes do ataque surpresa do Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, acusando a agência de conspirar com o Hamas e de estar a ensinar-lhe o ódio contra Israel, o que a UNRWA nega veementemente.

Desde então, o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e os seus aliados de extrema-direita têm afirmado que a UNRWA está profundamente infiltrada pelo Hamas e que os seus funcionários participaram nos ataques de 7 de outubro. Israel proibiu formalmente a UNRWA de operar no seu território e o seu comissário-geral, Philippe Lazzarini, foi impedido de entrar em Gaza.

Na reunião de quarta-feira do Conselho de Segurança, Fletcher classificou as condições em Gaza como "para além do vocabulário", com os alimentos a esgotarem-se e os palestinianos que procuram algo para comer a serem alvejados. Fletcher afirmou que Israel, a potência ocupante em Gaza, não está a cumprir a sua obrigação, nos termos das Convenções de Genebra, de satisfazer as necessidades dos civis.

Em resposta, Israel acusou o OCHA de continuar a não mostrar "neutralidade e imparcialidade nas suas declarações e ações, apesar de afirmar o contrário".

Reut Shapir Ben-Naftaly, coordenador político da Missão de Israel na ONU, disse ao Conselho de Segurança que alguns dos seus 15 membros parecem esquecer que os ataques de 07 de outubro mataram cerca de 1.200 pessoas e cerca de 250 foram feitas reféns, desencadeando a guerra em Gaza e a situação humanitária.

"Em vez disso, é-nos apresentada uma narrativa que força Israel a sentar-se na cadeira do réu, enquanto o Hamas, a verdadeira causa deste conflito e o instigador do sofrimento dos israelitas, mas também dos palestinianos, não é mencionado, não é contestado e é imune à condenação", afirmou.

Mais de 58.000 palestinianos foram mortos na guerra, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não faz distinção entre civis e combatentes, mas diz que mais de metade eram mulheres e crianças.

Ravina Shamdasani, porta-voz do organismo de direitos humanos da ONU, com sede em Genebra, confirmou hoje que o chefe do seu gabinete nos territórios palestinianos ocupados "foi impedido de entrar em Gaza".

"A última vez que ele tentou entrar foi em fevereiro de 2025 e, desde então, foi-lhe negada a entrada", disse à The Associated Press. "Infelizmente, isto não é invulgar. Trabalhadores humanitários, funcionários da ONU, jornalistas e outros têm tido o acesso a Gaza negado".

Israel acusou de antissemitismo uma comissão apoiada pela ONU que investiga os abusos em Gaza, cujos três membros acabaram de se demitir, e a investigadora independente do Conselho dos Direitos Humanos, Francesca Albanese.