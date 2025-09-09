Israel reivindica ataque contra líderes do Hamas após explosões em Doha

por Inês Moreira Santos - RTP
Reuters

Israel reivindicou esta terça-feira um "ataque dirigido" contra líderes do Hamas, sem especificar onde, pouco depois de terem sido registadas explosões na capital do Catar, Doha, onde vivem responsáveis do movimento islamita palestiniano.

O Exército israelita anunciou um "ataque preciso contra a liderança sénior" do Hamas, sem fornecer mais detalhes sobre o local do ataque. De acordo com as agências internacionais e a cadeira de televisão Al-Jazeera, sediada em Doha, vídeos recolhidos na capital do emirado mostram fumo a subir no horizonte.

Segundo o exército israelita, o ataque foi dirigido contra "altos responsáveis" do Hamas, pouco depois de terem sido ouvidas explosões em Doha. E vários meios de comunicação social israelita, entre eles a televisão pública Kan, estão a avançar com a infirmação de que Israel avisou os Estados Unidos sobre este bombardeamento.

"O exército e o serviço de segurança interna [Shin Bet] efetuaram um ataque dirigido contra os altos dirigentes da organização terrorista Hamas", declarou o exército em comunicado, sem especificar o local do ataque.

As forças de Israel acrescentaram que "antes do bombardeamento, foram tomadas medidas para mitigar os danos aos civis, incluindo o uso de munições precisas e informações adicionais" dos serviços secretos e reiterou que "continuará a operar com determinação para derrotar a organização terrorista Hamas.

"Durante anos, estes membros da cúpula do Hamas lideraram as operações da organização terrorista, sendo diretamente responsáveis pelo brutal massacre de 07 de outubro e orquestrando e gerindo a guerra contra o Estado de Israel", acrescentou.

O ataque de terça-feira surgiu após o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, ter anunciado que Israel aceitou a mais recente proposta do Presidente norte-americano para um cessar-fogo em Gaza.

Este ataque na capital do Catar surgiu também um dia depois de um atentado em Jerusalém ter provocado a morte de seis pessoas numa paragem de autocarro, um ataque entretanto reivindicado pelo braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam, embora o Hamas não tivesse reclamado a autoria do ataque.


C/agências

