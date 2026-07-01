Israel reivindica eliminação de comandante do Hamas em Gaza

As FDI e o Serviço Nacional de Informações (Shin Bet) declararam num comunicado conjunto que o indivíduo, identificado como Adel Jihad Muhammad Atsfur, era um "comandante de pelotão da ala militar da organização terrorista Hamas", referindo-se às Brigadas al-Qassam.

Afirmaram ainda que Atsfur atuava como "atirador de elite" e realizava ataques "com explosivos" contra as forças israelitas posicionadas no enclave palestiniano.

"Recentemente, Atsfur tentou reforçar as capacidades da organização terrorista Hamas", declararam.

"O terrorista representava uma ameaça para as nossas forças que operam na Faixa de Gaza e foi morto num ataque aéreo. As forças do Comando Sul das Forças de Defesa de Israel continuarão a trabalhar para eliminar quaisquer ameaças remanescentes", acrescentaram.

Pelo menos cinco palestinianos morreram hoje em vários ataques israelitas com drones em diferentes zonas da Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025.

Segundo a agência noticiosa palestiniana WAFA, um drone israelita atacou um grupo de pessoas junto à estação de al-Hilu, no norte do enclave palestiniano, provocando três mortos.

Num outro incidente, um ataque com um drone israelita fez dois mortos e quatro feridos, depois de uma aeronave não tripulada ter atingido uma concentração de civis no bairro de Sheikh Radwan, a noroeste da cidade de Gaza.

O número de mortos na ofensiva militar israelita contra a Faixa de Gaza, desencadeada na sequência dos ataques do movimento islamita Hamas, em outubro de 2023, ascende a 73.069, enquanto o número de feridos aumentou para 173.514.

Um acordo de cessar-fogo está em vigor desde 10 de outubro de 2025 entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, mas as duas partes acusam-se mutuamente e regularmente de violar a trégua.

Em retaliação dos ataques do Hamas em outubro de 2023, nos quais cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 sequestradas, Israel lançou uma operação militar em grande escala no enclave palestiniano, que provocou um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.