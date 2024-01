Israel rejeita intenção de destruir povo palestiniano

Israel está esta sexta-feira a responder às acusações de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, nos Países Baixos. O representante legal do Estado hebraico afirmou já que as informações dos ataques em Gaza estão a ser distorcidas e disse também que a ter acontecido um genocídio, os crimes foram cometidos contra os israelitas e não contrário.

O Tribunal tem estado a ouvir os argumentos de Israel neste processo apresentado pela África do Sul.



O país rejeita a intenção de destruir o povo palestiniano em Gaza e recusa todas as acusações de genocídio formuladas pela África do Sul ao mais alto tribunal das Nações Unidas.