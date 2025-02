Israel revela ter eliminado mais 50 "terroristas" na Cisjordânia nas últimas duas semanas

“As forças israelitas eliminaram mais 35 terroristas e prenderam mais de 100 pessoas procuradas”, disseram as IDF em comunicado explicando que numa operação anterior mais 15 pessoas tinham sido mortas através de ataques aéreos.



Em declarações à AFP, um porta-voz militar de Israel explicou que as 15 pessoas foram mortas desde o dia 14 de janeiro e que vários dispositivos explosivos foram detonados e destruídos.



O campo de refugiados de Jenin voltou a ser palco de ataques israelitas de acordo com jornalistas da AFP no local, comunicando depois que as IDF destruíram “vários edifícios em Jenin que serviram de infraestruturas terroristas”.



O diretor do campo de refugiados, Wissam Bakar, declarou à agência de notícias Wafa que vários edifícios foram destruídos mas não apontou vítimas mortais.