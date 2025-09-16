Israel tentou eliminar reprodução populacional na Palestina

por Antena 1

AFP

Chris Sidoti, um dos especialistas independentes, que escreveu o relatório da ONU, conhecido esta terça-feira sobre a situação dos direitos humanos em Gaza, veio afirmar que o Estado de Israel tentou, de forma deliberada, aniquilar a capacidade reprodutiva da população palestiniana.

O especialista revela que as forças israelitas levaram a cabo uma ação para destruir cerca de quatro mil embriões fertilizados de uma clínica na Faixa de Gaza e acusa Israel, de forma clara, de genocídio em Gaza.

Sidoti refere que há provas evidentes das constantes violações dos direitos humanos por parte das forças israelitas.

O exército de Israel terá obrigado palestinianos a retirarem as roupas em locais públicos, sem motivo aparente, alegando questões de segurança. Outras vezes essas exigências eram feitas durante várias horas e dias.
