Israel tentou eliminar reprodução populacional na Palestina
AFP
Chris Sidoti, um dos especialistas independentes, que escreveu o relatório da ONU, conhecido esta terça-feira sobre a situação dos direitos humanos em Gaza, veio afirmar que o Estado de Israel tentou, de forma deliberada, aniquilar a capacidade reprodutiva da população palestiniana.
Sidoti refere que há provas evidentes das constantes violações dos direitos humanos por parte das forças israelitas.
O exército de Israel terá obrigado palestinianos a retirarem as roupas em locais públicos, sem motivo aparente, alegando questões de segurança. Outras vezes essas exigências eram feitas durante várias horas e dias.