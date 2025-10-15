Mundo
Guerra no Médio Oriente
Israel vai reabrir hoje passagem de Rafah
Israel vai reabrir hoje a passagem de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, permitindo a entrada no enclave palestiniano de 600 camiões com ajuda humanitária, anunciou a emissora pública israelita.
Com a reabertura, "600 camiões de ajuda humanitária serão encaminhados para a Faixa de Gaza pela ONU, organizações internacionais autorizadas, setor privado e países doadores", informou a emissora KAN, sem citar fontes.
A emissora especifica que a reabertura de Rafah à ajuda humanitária, decidida pela "elite política", ocorre após a entrega pelo Hamas de mais quatro corpos de reféns na noite de terça-feira, no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel, patrocinado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Na terça-feira à noite, as autoridades de Israel adiantaram que a Cruz Vermelha já tinha na sua posse quatro caixões de reféns israelitas mortos em Gaza, após o Hamas ter indicado que iria entregar entre quatro a seis corpos.
As famílias dos reféns Uriel Baruch e Tamir Nimrodi anunciaram o regresso a Israel dos restos mortais destes dois reféns, raptados pelo movimento islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023.
Na terça-feira, uma fonte das forças de segurança do Egito disse esperar a reabertura da passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, "nas próximas horas", após ter acordado com a Autoridade Nacional Palestiniana o envio de 100 soldados, adiantou a agência de notícias Efe.
A emissora especifica que a reabertura de Rafah à ajuda humanitária, decidida pela "elite política", ocorre após a entrega pelo Hamas de mais quatro corpos de reféns na noite de terça-feira, no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel, patrocinado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Na terça-feira à noite, as autoridades de Israel adiantaram que a Cruz Vermelha já tinha na sua posse quatro caixões de reféns israelitas mortos em Gaza, após o Hamas ter indicado que iria entregar entre quatro a seis corpos.
As famílias dos reféns Uriel Baruch e Tamir Nimrodi anunciaram o regresso a Israel dos restos mortais destes dois reféns, raptados pelo movimento islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023.
Na terça-feira, uma fonte das forças de segurança do Egito disse esperar a reabertura da passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, "nas próximas horas", após ter acordado com a Autoridade Nacional Palestiniana o envio de 100 soldados, adiantou a agência de notícias Efe.
Tópicos