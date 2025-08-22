Israel veda entrada de autarca de Barcelona e Espanha protesta

A agência de imigração israelita negou a entrada no país ao presidente da Câmara de Barcelona por antecedentes de "difamação do Estado e participação num boicote a Israel", segundo um comunicado daquelas autoridades ligadas ao Ministério do Interior.

De acordo com o documento obtido pela agência espanhola EFE, Collboni deveria aterrar em Telavive na noite de hoje, mas viu a sua entrada negada e foi notificado da decisão.

"A negação está de acordo com a Lei de Entrada de Israel e em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Conselho de Segurança Nacional", explica o comunicado, insistindo que a entrada do autarca foi vedada através de "uma decisão conjunta".

Fontes da diplomacia de Madrid citadas pela agência Europa Press informaram que Espanha "protestou junto das autoridades israelitas após ter tido conhecimento da recusa do visto de entrada" de Jaume Collboni, embora sem detalhes dos termos desta ação.

Israel não tem embaixador em Espanha, depois de o Governo chefiado por Benjamin Netanyahu ter chamado de volta a diplomata Rodica Radian-Gordon em maio de 2024, em resposta ao reconhecimento do Estado palestiniano por parte de Madrid.

No seu pedido de entrada no país, o autarca indicou que pretendia visitar o Museu do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, e também a Autoridade Palestiniana na Cisjordânia ocupada.

A viagem estava programada após a Câmara de Barcelona ter rompido relações com o Governo israelita em junho passado, em protesto contra a ofensiva militar que se prolonga há 22 meses na Faixa de Gaza, com o registo das autoridades locais, controladas pelo grupo islamita Hamas, de mais de 62 mil mortos.

Collboni tinha viagem marcada para Telavive e desejava visitar Jerusalém e as cidades de Belém e Ramallah, na Cisjordânia, antes de seguir para a Jordânia e para a Turquia.

No sábado, visitaria Belém, na Cisjordânia ocupada, onde se reuniria com o presidente da Câmara, Maher Nicola Canawati, e visitaria um projeto de cooperação financiado pelo município de Barcelona.

Passaria a noite em Jerusalém Oriental e, no domingo, planeava visitar o túmulo do antigo primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin, assassinado por um radical judeu após ter assinado os acordos de paz com o líder palestiniano Yasser Arafat, e o museu Yad Vashem, antes de seguir para Ramallah, onde descerraria, juntamente com o presidente da edilidade, Issa Kassis, uma placa de inauguração da rua de Barcelona.

Em Ramallah, planeava também visitar o mausoléu de Yasser Arafat e, na segunda-feira, voltaria a reunir-se com o presidente da Câmara da cidade da Cisjordânia.

Entre os seus encontros pem Ramallah, a Câmara Municipal de Barcelona anunciou hoje que também planeava reunir-se com o primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Mustafa.

A delegação liderada por Collboni, do Partido Socialista espanhol (PSOE), integrava ainda técnicos da câmara municipal e um grupo de jornalistas, e tinha sido autorizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo a autarquia catalã.

A visita iria ainda decorrer num momento em que Israel aprovou um plano de expansão de colonatos com ligação a Jerusalém, dividindo a Cisjordânia ocupada, o que motivou amplos protestos de 20 ministros dos negócios estrangeiros de vários países ocidentais, incluindo Portugal, e também a chefe da diplomacia da União Europeia.

Israel encontra-se ainda sob mira das críticas internacionais, em todos os quadrantes, devido ao seu plano de ocupação da Cidade de Gaza, que a ONU declarou hoje como cenário de fome, e expulsão de centenas de milhares dos seus habitantes.