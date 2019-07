Israelitas arrasam casas palestinianas às portas de Jerusalém

RTP22 Jul, 2019, 19:11 / atualizado em 22 Jul, 2019, 19:18 | Mundo

Soldados israelitas, acompanhados por tratores e escavadoras, entraram na aldeia palestiniana de Sur Baher, no extremo leste de Jerusalém, cerca das 4h00 locais (1h00 em Lisboa). Começaram então a demolir edifícios inacabados junto à linha limítrofe da Cisjordânia, território governado pela Autoridade Palestiniana.



“Estão a deslocar, pela força, as pessoas das suas casas e começaram a plantar explosivos nas casas que querem ver destruídas”, afirmou o líder comunitário local Hamada Hamada.



Centenas de residentes acordaram em sobressalto. Ao raiar, mais de 350 de palestinianos, entre os quais muitas crianças, podem ter ficado sem um teto para dormir.



“Construí esta casa pedra a pedra. Era o meu sonho viver nela. Agora estou a perder tudo”, lamentou o palestiniano de 37 anos Tareqal-Wahash, enquanto um trator derrubava a sua habitação.



“Ouvimos estrondos muito fortes provenientes do edifício ao lado daquele em que estamos agora. Era uma grande escavadora mecânica a destruir parte do telhado de uma casa onde viviam duas famílias”, relatou um jornalista no local. “O pai de uma das famílias sentou-se na rua com uma cadeira a ver a sua casa ser destruída”.





Ongoing: Demolitions in #SurBahir started early this morning with four houses at once. Preparations started past midnight as hundreds of armed Israeli occupying soldiers/ bulldozers stormed the town. Families threatened with demolitions were woken up/ moved out of their homes. pic.twitter.com/Xdu7tiJnGn — Palestine PLO-NAD (@nadplo) 22 de julho de 2019

“Crime contra a humanidade"

De acordo com o Supremo Tribunal, os dez prédios de apartamentos, a maioria deles ainda em construção, estavam a. Já para os palestinianos esta pode ter sido apenas uma desculpa para os expulsar das imediações de Jerusalém.Apesar de as casas terem sido construídas sob a jurisdição da Autoridade Palestiniana, liderada por Mahmud Abbas, o Supremo Tribunal do Israel considerou que estes residentes violaram as regras relativas à construção de casas “perto da fronteira”.Esta “construção ilegal constitui uma grave ameaça à segurança”, ressalvou o ministro israelita da Segurança Interna, Gilad Erdan."A destruição da propriedade privada em território ocupado só é permissível quando for absolutamente necessária para operações militares,o que não é aplicável. Além disso, resulta em despejos forçados e contribui para o risco de transferência forçada de muitos palestinianos na Cisjordânia, incluindo a leste de Jerusalém", reagiram entretanto as Nações Unidas.Apesar dos protestos e das críticas internacionais, os juízes do Supremo Tribunal concluíram que os prédios construídos nas proximidades da vedação podiam estar a “abrigar terroristas ou moradores ilegais da população civil e permitir que agentes terroristas trafiquem armas ou se infiltrem dentro do território israelita".O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, afirmou que "a continuação do deslocamento forçado do povo de Jerusalém das suas casas e terras é”.lê-se num comunicado da União Europeia.