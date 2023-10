Israelitas e norte-americanos preparam visita de Biden

Segundo o Axios, que cita funcionários norte-americanos e israelitas, a visita de Biden poderá ter lugar no final da próxima semana.

"Não temos novas viagens para anunciar", afirmou, contudo, Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, responsável pela política externa, questionada pela agência de notícias EFE.

Uma visita de Biden seria uma demonstração significativa de apoio a Israel, o principal aliado dos Estados Unidos no Médio Oriente, e surgiria na sequência de uma visita à região pelo secretário de Estado, Antony Blinken, que deverá encontrar-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Biden falou com Netanyahu no sábado, naquele que foi o quinto telefonema entre os dois desde o ataque de 7 de outubro do movimento islamita Hamas, ao qual Israel respondeu declarando o estado de guerra e bombardeando a Faixa de Gaza.

O ataque do Hamas causou cerca de 1.400 mortos em Israel, o pior massacre da sua história.

De acordo com os últimos dados fornecidos pelo Departamento de Estado norte-americano no domingo, 30 cidadãos norte-americanos morreram nos ataques. O Departamento de Estado não especificou se as vítimas morreram em resultado dos ataques do Hamas ou de Israel.

Além disso, de acordo com o Departamento de Estado, 13 cidadãos norte-americanos estão desaparecidos.