Israelitas preparam incursão. Governantes afirmam às tropas que "em breve" estarão em Gaza

afirmou o ministro israelita da Defesa aos militares.“O comando virá”, assegurou ainda Gallant.Na visita com o primeiro-ministro israelita aos militares que estão na linha da frente, junto da fronteira com Gaza, o ministro instou os soldados a serem “precisos e enérgicos” nesta incursão que será “difícil, longa e intensa”., acrescentou.As Forças de Defesa de Israel concentraram, desde o ataque do Hamas a 7 de outubro, dezenas de milhares de soldados ao longo da fronteira e têm atingido várias regiões da Faixa de Gaza com ataques aéreos, o que tem aumentado o medo da população palestiniana.Gallant assumiu ainda a responsabilidade pelo fracasso de não terem evitado o ataque do Hamas no sul de Israel, no início do conflito., frisou.Após as declarações do ministro da Defesa, Netanyahu também se dirigiu aos soldados, prometendo uma vitória das forças israelitas, e alertando-os de que, disse o primeiro-ministro ao grupo de soldados de infantaria que está na linha da frente.No mesmo encontro, o chefe do Comando Sul das FDI, Yaron Finkelman, afirmou que a esperada ofensiva terrestre será “longa e intensa”.As autoridades israelitas acreditam que não têm outra alternativa que não seja lançar um ataque massivo contra o Hamas, na Faixa de Gaza., explicou aoum alto funcionário da Defesa de Israel.Em 14 dias de guerra entre Israel e o movimento radical Hamas, os bombardeamentos em Gaza causaram 3.785 mortos, 307 destes em 24 horas. Destas vítimas, 1.524 são crianças. Estima-se que haja ainda centenas de corpos debaixo de escombros.A 7 de outubro, militantes do Hamas atravessaram a fronteira da Faixa de Gaza com Israel e assassinaram cerca de 1.400 israelitas, raptando ainda cerca de duas centenas de pessoas mantidas reféns pelo movimento islamita, o que levou à escalada do conflito na região.