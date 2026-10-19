Itália à beira da paralisação obriga Meloni a reagir
Giorgia Meloni convocou uma reunião de emergência para esta segunda-feira, para avaliar a situação, num cenário de perturbações no abastecimento de bens essenciais.
Ho grande rispetto per le migliaia di persone che oggi hanno manifestato pacificamente, anche partecipando alla mobilitazione indetta dalla CGIL che ha visto anche la partecipazione dei leader della sinistra. Qualunque siano le idee per le quali si manifesta, la partecipazione è alla base di qualunque sana democrazia. Dall’altro lato, però, non possiamo ignorare quanto accaduto in altre piazze italiane. A Milano, come mostrano queste immagini, lanci di pietre contro le Forze dell’Ordine, agenti feriti, danneggiamenti e violenze che hanno costretto a interrompere il corteo. A Torino sono state fermate persone con sanpietrini e martelletti frangivetro. A Bologna i disordini hanno portato alla chiusura precauzionale della stazione ferroviaria. Teppisti che sfruttano le manifestazioni per seminare il caos, aggredire chi garantisce la sicurezza e tenere in ostaggio intere città. Manifestare è un diritto. Mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è. Rinnovo la mia richiesta alle opposizioni: non siano ambigue su questo. Condannino senza ambiguità queste violenze e lancino un appello chiaro affinché ogni mobilitazione sia pacifica. Di fronte a scene del genere, il rifiuto deve essere unanime. Ogni reticenza diventa giustificazione. Il silenzio non è accettabile.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2026
A subida dos preços dos combustíveis está a aumentar a pressão financeira sobre as empresas de transporte, num contexto de agravamento do custo de vida.
O responsável alertou ainda para a tensão crescente entre as empresas, provocada pelo aumento dos custos.
Os acontecimentos voltam a colocar a segurança pública no centro da discussão política italiana.
Em julho, o Governo aprovou um pacote legislativo conhecido como "anti-maranza", expressão coloquial italiana associada a grupos de jovens delinquentes, sobretudo em zonas suburbanas.
A oposição acusa, contudo, o executivo de privilegiar a segurança como instrumento de propaganda política, em detrimento de problemas estruturais como o acesso à habitação, a educação e as condições de vida nas áreas marginalizadas.