Itália anuncia missão com Espanha a Israel e Palestina para reativar papel da UE

A informação foi dada por fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano à agência noticiosa espanhola EFE.

Segundo Di Maio, Itália e Espanha têm "iniciativas em curso, entre elas "uma missão conjunta (...) a Israel e Palestina", que poderá realizar-se "entre finais de julho e início de agosto".

Num encontro `online` sobre "As grandes mudanças internacionais e o conflito entre Israel e a Palestina", o ministro italiano indicou que a visita terá como "objetivo reativar e revitalizar o papel do Quarteto (para o Médio Oriente -- UE, ONU, Estados Unidos e Rússia) e tentar reforçar o perfil da UE" na mediação do processo de paz.

"Estamos a trabalhar para programar a visita", disseram à EFE as mesmas fontes, que assinalaram que González Laia e Di Maio debateram o assunto no passado dia 19, no Fórum de Diálogo entre Espanha e Itália, em Barcelona.

Os dois chefes de diplomacia encontrar-se-ão na segunda-feira em Roma, na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da coligação internacional contra o grupo extremista Estado Islâmico.