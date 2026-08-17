Itália condiciona retoma de Schengen a situação "muito preocupante" de Ceuta

"A segurança das fronteiras e a prevenção do terrorismo são duas prioridades do Governo. Por isso, estamos a avaliar com grande atenção quando reabrir o espaço Schengen. Tudo depende de como evolua a situação em Ceuta, que, no entanto, continua a ser muito preocupante", assegurou Antonio Tajani em declarações aos meios de comunicação locais.

As palavras do chefe da diplomacia italiana sugerem que o Governo da primeira-ministra Giorgia Meloni (coligação de direita) mantém por agora os controlos em portos e aeroportos para os viajantes provenientes de Espanha, reintroduzidos a 31 de julho após a entrada irregular maciça de migrantes na cidade autónoma espanhola de Ceuta, localizada no norte de África.

O ministro do Interior de Itália, Matteo Piantedosi, adiantou na quinta-feira passada que a decisão de suspender temporariamente a aplicação do acordo de Schengen com Espanha não seria revista antes de 15 de agosto e que os controlos só seriam levantados uma vez totalmente descartados os riscos para a segurança de Itália.

Por seu lado, o Governo espanhol liderado por Pedro Sánchez (esquerda) tinha exigido, sem sucesso, a Roma o levantamento das restrições e respondeu suspendendo a aplicação do acordo de Schengen com Itália até 07 de setembro, com a reintrodução de controlos aos viajantes provenientes desse país.