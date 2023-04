Itália desbloqueia Chat GPT

A autoridade italiana de Proteção de Dados Pessoais informou hoje que a empresa americana OpenAI, que gere o ChatGPT, anunciou em comunicado novas medidas para respeitar a privacidade dos internautas.

Depois de uma fuga de dados, a autoridade italiana para a proteção de dados abriu um inquérito e, com base na legislação europeia, ordenou o bloqueio "com efeito imediato" do Chat GPT em Itália, no último dia do mês de março.

Uma medida que se manteria enquanto o ChatGPT "não respeite o regime da privacidade" e, em 12 de abril, a autoridade italiana de proteção de dados enviou à OpenAI uma série de recomendações.

Ao bloqueá-lo, a organização italiana lamentou que este chat, o mais conhecido da emergente inteligência artificial, capaz de simular conversas humanas, tenha sofrido uma perda de dados dos seus utilizadores e dos dados de pagamento dos seus subscritores no dia 20 de março.

Na sua disposição, a autoridade italiana destacou "a falta de informação dos utilizadores e de todos os interessados de quem a OpenAI recolhe dados" mas "sobretudo a ausência de base legal que justifique a recolha massiva e conservação de dados pessoais".

Além disso, afirmou, a informação gerada pelo ChatGPT "nem sempre corresponde" à realidade.