Itália. Descarrilamento de comboio de alta velocidade faz dois mortos

Este era o primeiro comboio do dia, da linha Milão-Bolonha e, segundo a polícia, transportava 33 pessoas, avança a edição online do jornal italiano Corriere Della Sera.



O acidente provocou duas vítimas mortais, o maquinista e um funcionário da State Railways, que estavam no trator. Os corpos foram projetados a centenas de metros do local. O comboio descarrilou às 5h35 na província de Lodi, 25 minutos depois de ter iniciado a sua viagem., avança a ediçãodo jornal italianoO acidente provocou duas vítimas mortais, o maquinista e um funcionário da State Railways, que estavam no trator. Os corpos foram projetados a centenas de metros do local. Um funcionário que limpava a ferrovia está em estado grave, com múltiplas fraturas.





Ficaram feridas 31 pessoas, que foram levadas para os hospitais de Lodi, Melegnano, Crema, Placência, Castel San Giovanni e Humanitas, em Milão, nenhum deles em risco de vida.



Os meios de socorro “chegaram ao local rapidamente” e contaram com dezenas de veículos de emergência, incluindo dois helicópteros.



O presidente do município de Lodi afirmou que o facto de este ser o primeiro comboio do dia ajudou a que não houvesse “uma carnificina”.



As causas estão a ser investigadas pelas autoridades, que procuram reconstruir o momento do acidente para perceber o que aconteceu.



A primeira análise sugere que a locomotiva do comboio foi a primeira a descarrilar, colidindo com a carruagem de outro comboio parado na linha ferroviária paralela. A locomotiva colidiu também com um edifício ferroviário à margem da linha.



As restantes carruagens do comboio continuaram a circular durante alguns metros, até provocarem o descarrilamento de uma segunda carruagem, escreve o jornal La Repubblica.



A circulação ficou interrompida em ambas as direções. Os comboios estão a circular pela linha Milão-Piacenza e contam com atrasos superiores a uma hora.