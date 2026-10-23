Itália exige a Israel libertação de cinco ativistas detidas durante apanha da azeitona

A Itália exigiu esta sexta-feira a libertação imediata de cinco ativistas italianas detidas pelas autoridades israelitas na Cisjordânia ocupada, enquanto acompanhavam agricultores palestinianos durante a apanha da azeitona.





O caso surge numa altura de crescente tensão em torno da campanha agrícola, marcada por confrontos, denúncias de violência e detenções de cidadãos estrangeiros.

"O que aconteceu é inaceitável; elas não estavam a cometer crime algum", afirmou o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, citado pela Reuters, manifestando a expectativa de que as mulheres fossem libertadas nas próximas horas.





Segundo fontes da diplomacia italiana, as ativistas foram detidas na quinta-feira, juntamente com outros participantes internacionais, quando tentavam proteger agricultores palestinianos.





As autoridades israelitas indicaram que os detidos estavam numa zona agrícola abrangida por uma ordem militar de encerramento, onde a atividade de colheita não tinha sido autorizada.





A polícia alegou ainda que os ativistas desobedeceram às instruções dos militares.





Após o interrogatório, os estrangeiros ficaram sujeitos a procedimentos junto da Autoridade de População e Imigração, com vista à eventual expulsão.





A polícia israelita alegou também que alguns dos detidos tinham manifestado apoio a uma organização terrorista, acusações que não chegaram a ser confirmadas.

Apanha da azeitona marcada por violência e detenções

A apanha da azeitona, uma atividade económica importante para as comunidades palestinianas, tem sido palco de episódios de violência na Cisjordânia.





Israel restringe a colheita em determinadas zonas e exige autorizações prévias, enquanto agricultores e ativistas denunciam dificuldades no acesso aos olivais e ataques de colonos israelitas.





Nos últimos dias, foram também anunciadas expulsões de dois ativistas estrangeiros, pai e filho, detidos durante uma colheita perto de Tuani.





Os episódios surgem após relatos de agressões contra palestinianos e pessoas que os acompanhavam, incluindo a forojornalista Heidi Levin, do jornal norte-americano The Washington Post, hospitalizada na sequência de um ataque junto a olivais.