Itália. Extrema-direita quer rever a Constituição em sentido presidencialista

As grandes bandeiras dos "Irmãos de Itália" são um maior controlo da entrada de imigrantes, o fim do rendimento mínimo criado pelo Movimento Cinco Estrelas, uma redução de impostos, mais apoios à natalidade e, possivelmente, alteração da lei do aborto e da Constituição italiana, para instituir uma Presidência com mais poderes.