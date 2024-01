Itália, França e Alemanha propõem alargar missão europeia para proteger navios no Mar Vermelho

"Estamos a trabalhar para que, paralelamente à operação Atalanta, possa haver uma missão militar europeia no Mar Vermelho", disse Antonio Tajani, numa conferência de imprensa sobre a presidência italiana do G7 (as sete maiores economias mundiais, mais a União Europeia), em Roma.

"A hipótese é alargar a atual missão de proteção do comércio no Estreito de Ormuz", acrescentou o também vice-primeiro-ministro, referindo-se à operação Agenor, no Golfo, uma operação de vigilância conjunta, liderada pela França e composta por mais oito países, incluindo Portugal.

A operação Atalanta é uma missão naval da União Europeia (UE) contra os piratas da Somália.

Tajani disse que a proposta, que também prevê a possível participação de países terceiros, será discutida pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE no Conselho dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas, na próxima segunda-feira.

"Com a França e a Alemanha estamos a formalizar uma proposta para apresentar aos outros parceiros da UE, mas estou otimista", continuou o ministro, acrescentando que espera que a decisão política seja tomada na reunião de segunda-feira, para que a missão "possa estar operacional o mais rapidamente possível".

"Os navios no Mar Vermelho não têm regras de combate para atacar, mas têm o direito de defender e proteger os navios mercantes em caso de ataque, incluindo através do uso de armas", disse Tajani.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano afirmou que a Itália pretende "reforçar a coesão e estabilidade", perante "duas guerras [Ucrânia e Gaza] e uma crise no Mar Vermelho".

"As nossas estrelas polares são os Estados Unidos e a União Europeia", afirmou Tajani.

A Itália, juntamente com a UE, continuará a apoiar a Ucrânia "na defesa do seu direito à existência", afirmou Tajani.

"Queremos uma paz que não implique que haja um vencedor e um vencido, mas que esteja de acordo com o direito internacional. A Ucrânia está a defender a sua liberdade e a da Europa", acrescentou.

Sobre a crise no Médio Oriente, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel, a 07 de outubro, que matou cerca de 1.140 pessoas e fez mais de 200 reféns, o chefe da diplomacia italiana disse que iria em missão ao Líbano, a Israel e à Palestina "nos próximos dias" para "transmitir uma nova mensagem de paz e de diálogo".

"Estamos a fazer tudo para ajudar os civis palestinianos. Somos partidários da solução de dois povos e dois Estados", continuou, insistindo que este é "o único caminho para a paz nessa terra atormentada".

"O dia 07 de outubro foi uma caça aos homens, às mulheres, às crianças, aos judeus, com uma violência sem precedentes: a profanação dos corpos foi um ato de cobardia", disse Tajani, acrescentando que "o que aconteceu foi um crime de guerra sobre o qual se fala muito pouco".

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou igualmente que a migração "não é apenas uma questão de ordem pública" e que é necessária "uma abordagem estratégica" para a gerir.

"Se, como nos recordou o Papa, queremos defender o direito de não emigrar, temos de resolver problemas como as guerras, as alterações climáticas, as doenças e a pobreza", concluiu Tajani, a propósito destes temas que pretende abordar no âmbito do G7, cuja presidência foi assumida por Itália no início do ano.