Itália. Luigi Di Maio apela a protestos contra o próprio Governo

O apelo ao protesto ganhou força depois de Matteo Renzi, ex-primeiro ministro que preside ao Italia Viva, ter posto em causa o voto de confiança que deu a Alfonso Bonafede, ministro da justiça do M5S. Em causa estão as sucessivas reformas da justiça.

A aliança entre o M5S e o Partido Democrata de centro-esquerda foi iniciada em 2019.. Contudo, esta coligação ficou cada vez mais enfraquecida devido ao fraco apoio do M5S e à saída constante dos seus representantes eleitos.Após o apelo de Di Maio aos italianos, Jacopo Iacoboni, autor do livro The Experiment sobre o M5S, referiu que isto foi uma tentativa de relembrar ao partido os seus primeiros ideais.

“Di Maio pretende confirmar que o M5S permanece estritamente dedicado às principais questões históricas”, disse Iacoboni.





O autor acrescentou que,O líder do Partido Democrata, Nicolas Zingaretti, referiu que o protesto é “um erro” e que o ministro das Relações Externas devia “olhar para o futuro”.Desde que Di Maio entrou no Governo, mais de 20 deputados do M5S abandonaram o partido.Atualmente no “grupo misto” do Parlamento, De Falco afirmou que “eles perderam os seus ideais”.A sobrevivência desta aliança está dependente da estabilização do seu maior partido, o M5S. Até março, é Vito Crimi que se encontra no comando.