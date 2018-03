Itália. Matteo Renzi demite-se após fracasso eleitoral

RTP05 Mar, 2018, 11:33 / atualizado em 05 Mar, 2018, 12:30 | Mundo

Com um resultado muito aquém do esperado, o antigo primeiro-ministro italiano (entre 2014 e 2016) sai de cena. A coligação de centro-esquerda liderada por Matteo Renzi, até hoje secretário-geral do Partito Democratico, ficou muito longe do resultado obtido pelo Movimento 5 Estrelas, um dos grandes vencedores destas eleições, a par da Liga Norte.



A informação foi confirmada por um porta-voz do partido à agência Ansa, ao final da manhã. Para as 17h00 locais (menos uma hora em Lisboa) está marcado o anúncio oficial de demissão.



Os resultados já conhecidos atribuem cerca de 23 por cento à coligação de centro-esquerda que concorreu a estas eleições, quando a coligação de centro-direita, com a Liga Norte e o Forza Italia como principais forças políticas, alcançou mais de 36 por cento. Sozinho, o Movimento 5 Estrelas conseguiu mais de 32 por cento dos votos, assumindo-se como a força política mais votada, força dominante sobretudo na zona sul da península itália.



