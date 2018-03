Itália em suspenso. Partidos populistas vitoriosos mas sem soluções à vista

Andreia Martins - RTP05 Mar, 2018, 12:22 / atualizado em 05 Mar, 2018, 13:39 | Mundo

Triunfo do Movimento 5 Estrelas, crescimento exponencial da Liga, colapso no Partido Democrático, mas nenhum dos partidos ou coligações tem maioria para governar. É este o cenário deixado pela votação de domingo. Os resultados combinados da coligação de centro-direita (entre eles a Liga, Forza Italia) são de cerca de 36 por cento contra os 23 por cento da coligação de centro esquerda. O Movimento 5 Estrelas obteve quase 33 por cento e o Liberi e Uguali, um partido de esquerda, não chegou aos 4 por cento.O Partito Democratico e o Forza Italia, dois partidos tradicionais da política italiana, foram os grandes derrotados das eleições. Matteo Renzi apresentou a demissão da liderança do PD esta manhã.



“Di Maio vence. Itália ingovernável” é a manchete desta segunda-feira do diário italiano La Stampa. De facto, o partido anti-establishment liderado por Luigi di Maio obteve um resultado inédito, alcançando cerca de 32 por cento no Senado (com 115 senadores em 315) e na Câmara dos Representantes (231 deputados em 630).



Tendo sido o partido mais votado, o movimento populista criado por Beppe Grillo em 2009 deverá ser incontornável em qualquer solução governativa. “Ninguém será capaz de governar sem o Movimento 5 Estrelas. Vamos assumir a responsabilidade de construir este governo de uma forma diferente, em diálogo com todos os partidos sobre o que este país precisa”, disse Riccardo Fraccaro, um dos responsáveis do partido mais votado.



“É um dia bonito, apesar da chuva. Esta é uma data histórica”, afirmou Di Maio às primeiras horas da noite eleitoral de domingo.



Ao olhar para o mapa político que resulta destas eleições, o Movimento 5 Estrelas é dominante na região sul, enquanto as forças de direita como a Liga e o Forza Italia lideram na região norte.



Um dos derrotados inesperados da noite é Silvio Berlusconi. O magnata, antigo-primeiro-ministro, viu o seu Forza Italia ser ultrapassado pela Liga, partido de extrema-direita, eurocético, conhecido como Liga Norte até estas eleições, que conseguiu alcançar 18 por cento dos votos. O partido anti-imigração conotado com a extrema-direita já recebeu felicitações dos parceiros europeus da Frente Nacional ou do UKIP.

Salvini reclama vitória

Na primeira reação a estas eleições, o líder Matteo Salvini considera que a Liga “tem o direito e o dever de governar”, que a coligação de centro-direita “venceu” e que os mercados “não têm nada a temer”. Considera que a adesão à moeda única foi “um erro”, mas que seria “impensável” fazer um referendo sobre a questão.



Na primeira intervenção após as eleições, o líder da Liga afasta a possibilidade de coligação com o Movimento 5 Estrelas, assumindo-se como líder da força de centro-direita com que concorreu às eleições e que promete não abandonar.



Num concerto onde era esperado que o Forza Italia de Silvio Berlusconi alcançasse mais votos – que, na impossibilidade de assumir o cargo de primeiro-ministro, havia sugerido para o cargo o atual presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani - é afinal a Liga que conduz a coligação. “Falo com todos. Mas não vamos apoiar um governo de composição alargada. Não mudo a equipa com a partida a decorrer”, afirmou Matteo Salvini ao final da manhã.



Cenário ainda mais negro nos partidos de centro-esquerda, onde se adensa a crise e o movimento descendente iniciado nas eleições de 2008. O Partido Democrático, no poder desde 2013, ficou abaixo dos 20 por cento mas duas câmaras do Parlamento. No seu conjunto, as várias forças partidárias de centro-esquerda a que o PD pertence não deverão sequer ultrapassar os 25 por cento. Marco Minniti, ministro do Interior, perdeu o lugar na Câmara dos Deputados para o Movimento 5 Estrelas.



O antigo primeiro-ministro Matteo Renzi – que abandonou o cargo em dezembro de 2016 após o fracasso no referendo à reforma constitucional – vai pronunciar-se esta tarde sobre o resultado destas eleições, mas já confirmou a sua demissão após mais um resultado desastroso para a coligação de centro-esquerda que liderava.



A agência Ansa confirma que o secretário-geral, agora demissionário, irá oficializar a decisão esta tarde, às 17h00 (menos uma hora em Lisboa).

Que soluções?

No quadro deixado pela votação de domingo, o Movimento 5 Estrelas e a Liga deverão ser os dois maiores partidos nos dois Parlamentos. As duas forças partidárias podem governar em conjunto com uma maioria confortável, se assim o entenderem. Mas se a Liga, dominante na região norte, mantém as suas convicções anti-União Europeia e contra a moeda única, o Movimento 5 Estrelas, que pintou com as suas cores a região sul da península itálica, tem suavizado a sua posição em relação a Bruxelas, admitindo que o tempo útil para abandonar o Euro já terminou.



“A incógnita sobre o futuro governo está ligada a uma mudança radical na geografia política que poderá transformar a Itália num laboratório europeu inédito, um primeiro gabinete liderado pelos populistas num dos países fundadores da União Europeia”, escreve Francesco Verderami no Corriere della Sera.



Juntos, os partidos populistas e anti-establishment – Movimento 5 Estrelas e Liga - podem ultrapassar 50 por cento dos votos. Matteo Salvini, da Liga, já descartou essa possibilidade de coligação“A Itália está longe de resolver problemas antigos e agora arranjou novos problemas. Preparem-se para negociações longas e complexas, que vão demorar vários meses”, considerou Lorenzo Codogno, antigo economista do Ministério da Economia e das Finanças entre 2006 e 2015.



O Parlamento só vai reunir-se numa nova sessão a 23 de março. Nas mãos do Presidente Sergio Matarella está a aprovação do novo Governo e a indicação de um líder partidário, muito provavelmente o líder do M5, que será responsável por conduzir as negociações.



À imagem do que aconteceu nas eleições alemãs - onde os partidos negociaram durante vários meses desde as eleições de setembro e só no domingo chegaram a acordo definitivo - as conversações entre as forças partidárias italianas poderão prolongar-se no tempo ou até mesmo resultar em novas eleições.



Raffaella Tenconi, uma economista italiana ouvida esta manhã pela agência Reuters, considera que a repetição do escrutínio é pouco provável. “Não acredito que haja uma repetição do voto, porque em Itália (…) eventualmente consegue-se sempre um acordo”, refere.



Entretanto, e apesar das garantias de Salvini, a mera possibilidade de uma coligação entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas ou de outra solução governativa que envolva os partidos eurocéticos já está a assustar os investidores e os mercados. O resultado nesta que é a terceira maior economia da zona euro motivou o enfraquecimento do euro neste início de semana.



“O euro começou por ganhar no mercado asiático, talvez devido ao voto na Alemanha [do SPD], mas depois começou a perder quando os resultados de Itália começaram a surgir. É esperado que enfraqueça durante o dia, enquanto os mercados absorvem os resultados nas eleições italianas”, disse o analista Marsahll Gittler em declarações à agência Reuters. Rebecca O’Keeffe, responsável no Interative Investor, admite que os mercados estão nervosos.



“Parece que a Itália deu um passo à direita e escolheu o populismo e a mudança. A complexidade do sistema de voto italiano faz com que seja muito difícil estabelecer o que vai acontecer a seguir, e quando, mas nem o Movimento 5 Estrelas ou a Liga são opções atrativa para os mercados ou para o euro”, nota a responsável em declarações à agência France Presse.