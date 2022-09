Itália. Partido pós-fascista será governo sem sair do euro nem da União Europeia

Contabilizando os 9% alcançados pela Liga de Matteo Salvini, os 8% do Força Itália liderado por Sílvio Berlusconi, e o resultado residual do Nós Moderamos, a direita garante maioria na câmara dos deputados e no Senado para governar o país nos próximos cinco anos.



Giorgia Meloni já afastou a hipótese de a Itália deixar a União Europeia ou o euro, mas durante a campanha prometeu recuperar a soberania do país junto de Bruxelas.



Apoia a Nato e o fornecimento de armas à Ucrânia, apesar de ter apoiado Vladimir Putin nas eleições de 2018.



É fervorosamente contra o acolhimento de vagas de migrantes, o aborto e os casamentos entre homossexuais e defensora da família tradicional.



Matteo Salvini, o líder da Liga diverge de Meloni em várias matérias, mas promete zelar pela estabilidade do próximo Governo.



O Partido Democrático não foi além dos 19% e foi o principal derrotado. Enrico Letta assumiu o golpe duro da direita e anunciou que vai deixar a liderança do PD.



Estas eleições ficam também marcadas pela maior abstenção de sempre no país: 16,5 milhões de italianos, o equivalente a 36% do universo eleitoral, não votaram no último domingo.