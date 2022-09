Itália pode voltar a ter liderança de extrema-direita

Itália pode voltar a ter um governo de extrema direita. Será a primeira vez desde a II Guerra Mundial. As urnas fecham daqui a duas horas quando forem onze da noite em Itália. A principal favorita para ganhar estas eleições segundo as sondagens, Giorgia Meloni, líder do partido de extrema direita Irmãos de Itália ainda vai votar. E se vencer vai liderar o Governo em coligação com Berlusconi e Mateo Salvini.