Itália. Político que coleciona relíquias fascistas eleito presidente do Senado

Ignazio La Russa, que em 2018 foi filmado a exibir fotografias, medalhas e uma estátua de Benito Mussolini que tem em casa, foi hoje eleito presidente do Senado de Itália. O co-fundador do partido Irmãos de Itália, junta-se a Meloni, Salvini, da Liga, e Berlusconi, do Forza Italia, naquele que parece ser o governo italiano onde a direita tem mais expressão, desde a Segunda Guerra Mundial.