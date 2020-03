Itália reduzida a atividades de produção essenciais

Foto: Claudio Peri - EPA

Itália soma mais de 4800 mortos e mais de 53.500 infetados.



Em 24 horas, voltou a registar-se uma subida de 13 por cento no número de casos de Covid-19.



A Região da Lomabardia, no norte do país, continua a ser a mais afetada pela Pandemia.



Perante o agravamento da situação, o chefe do Governo italiano decidiu adotar medidas mais restritivas.