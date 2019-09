Itália. Região de Molise oferece 25.000 euros a novos residentes

RTP11 Set, 2019, 16:58 / atualizado em 11 Set, 2019, 17:37 | Mundo

Esta é a aposta do presidente de Molise para lutar contra o despovoamento e aumentar o número de residentes na região sul do país. No entanto, existem algumas condições: a aldeia escolhida para a nova residência deve ter menos de 2.000 habitantes, e o recém-chegado deve comprometer-se a abrir um negócio.





"Se tivéssemos oferecido financiamento, teria sido mais um gesto de caridade", disse Donato Toma, presidente de Molise, ao The Guardian . “Queríamos fazer mais, queríamos que as pessoas investissem aqui. Podem abrir qualquer tipo de atividade: uma padaria, uma papelaria, um restaurante, qualquer coisa. É uma maneira de dar vida às nossas cidades e também aumentar a população ".





Donato Toma também anunciou que todas as aldeias com menos de 2.000 habitantes receberão 10.000 euros por mês, que deverá ser investido em novas infraestruturas e na promoção de atividades culturais.





"Não se trata apenas de aumentar a população. As pessoas também precisam de infraestruturas e de um motivo para ficar. Caso contrário, voltaremos ao ponto de partida”, explicou o presidente da região.





De acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Itália, o Istat, Molise tem atualmente 305.000 residentes, sendo uma das regiões que mais habitantes perdeu nos últimos anos - mais de 9.000 desde 2014.





Dois fatores explicam este declínio: por um lado, a diminuição de nascimentos - que corresponde ao nível mais baixo desde a unificação da Itália - e, por outro, o aumento na emigração de jovens para outros países europeus em busca de oportunidades de emprego. Quase 157.000 pessoas deixaram o país em 2018, segundo o Istat.





De acordo com a ONU, esta tendência irá manter-se nos próximos cinco anos, e a Itália será a única grande economia europeia cuja população deverá continuar a diminuir. A principal causa é o forte envelhecimento da população, já que o país ocupa o segundo lugar, atrás do Japão, no pódio dos países com a maior proporção de idosos.





A região de Molise não é a primeira a optar por este tipo de iniciativa para aumentar o número de habitantes. O presidente da câmara de Sutera, na província de Caltanissetta, na Sicília, abriu as portas das casas vazias aos requerentes de asilo que atravessaram o Mediterrâneo desde a Líbia.